Kavak'ta Taş Ocağına Tepkiler - Son Dakika
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Kavak'ta Taş Ocağına Tepkiler

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Samsun Kavak'ta taş ocağı çalışmaları, bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor; su kaynakları endişesi var.

16.09.2024 11:33
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun'un Kavak ilçesi Köseli ve Karapınar köylerinde çalışmaları süren taş ocaklarına bölge sakinleri ve ziyaretçiler tepki gösterdi. Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) Başkanı Serdar Yerişkin "Üstteki maden üretilirken, alttaki su kaynakları kaybolacak. Biz bunu öngörebiliyoruz. Hayat susuz olmayacaksa, bu suyun üzerine bu çalışma niye yapılıyor? Bu doğa niye katlediliyor" dedi.

Kavak ilçesinin Köseli ve Karapınar köyleri sınırları içerisinde çimento fabrikası için kurulan taş ocaklarının çalışmalarına ara vermeksizin devam etmesi, bölge sakinleriyle köyleri ziyarete gelenlerin tepkisini çekti.

KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin Köseli, köyündeki taş ocağı çalışmalarının yapıldığı yerde köylerini ziyarete gelenlerle birlikte açıklama yaptı. Köseli, şunları söyledi:

"Biz KAVSİYAD olarak, ilçemizin tanıtımını yapmak amacıyla muhtelif zamanlarda, muhtelif tarihlerde birkaç kez yürüyüş etkinliği düzenleriz. Bugünde bu yürüyüş etkinliklerinin dördüncüsünü yaptık. Amacımız neydi? Bölgemizdeki tarihi doğal kültürel alanları, kapalı kutuları insanlara açmak. Biz 2 sene önce bu bölgede yine gezi düzenledik. Burada hepimizde Karapınar köyünden aşağıya doğru inerken, yolun sağında ve solunda tüm yeşilliği, ton güzelliği hep beraber gördük, gözlemledik. Oldukça güzel doğa harikası bölgeler, hava nefis, mis... Gelirken burada bir baktık ki şu arka alanımızda o gezdiğimiz alanın uç kısmı olan kısımda ağaçlar kesiliyor, iş makinaları çalışıyor. Biz doğayı gezerken, doğanın güzelliklerinden faydalanacağız. Çirkinliklerini de niye olmuş diye özeleştiriye tabi tutacağız, niye yaptık. Yoksa sorgulayacağız, çözüm nedir? Bununla alakalı planlar, projeler üreteceğiz.

"Alttaki su kaynakları kaybolacak"

Burada ufak bir bilgi aldık. Gezerken burada bir firma 250 hektarlık alanı çalışma alanı olarak belirlemiş, bu 250 hektarlık alana yanlış bilmiyorsam ÇED gerek kalmıyor alan mesafe dar olduğu için. Ne kurulacak buraya, taş ocağı kurulacak. Taş ocağı kurulacak ama şu anda istenilen rezerv, istenilen taş elde edilemedi. Sonraki aşama 250 hektarlık alanda çalışma bitti, alan genişletilmesine gidilecek. Haliyle buraya iş makinaları girdiği zaman denildiği gibi burada taş ocağı yapıldığı zaman dinamit patlayacak. Bu insanlar üretmek zorunda, üstteki maden üretirken, alttaki su kaynakları kaybolacak. Biz bunu öngörebiliyoruz. Hayat susuz olmayacaksa, bu suyun üzerine bu çalışma niye yapılıyor? Bu doğa niye katlediliyor?"

Kaynak: ANKA

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