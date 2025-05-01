Kayıp Engelli Adam Bulundu!

Samsun'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki engelli adam, evini ararken vatandaşlar tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Muhammet Ali Gönültaş adlı engelli vatandaş, 3 gün önce hastaneye gitmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Durumu polis ve jandarmaya bildiren akrabaları, Gönültaş için kayıp başvurusunda bulunup, sokak sokak aramaya çıkmıştı. Gönültaş'ın Samsun'da görüldüğü yerleri arayan akrabalarına sevindirici haber geldi. Haberlerden kayıp Gönültaş'ı görüp, tanıyan vatandaşlar İlkadım Duruşehir Mahallesi'nde rastladıkları kayıp adamı ailesine bildirdi.

Ağabeyini vatandaşlardan alan Kerim Gönültaş, "Ağabeyim günlerdir kayıptı. Haberin ardından kendisini sokakta tanıyanlar olup bizi aradılar. Biz de gidip ağabeyimin göründüğü yerde kendisini bulduk. Şu anda evde ve genel sağlık durumu gayet iyi. Bulunduğunu güvenlik güçlerine bildirdik. Polis de evde ifadesini alacak. Bulunmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAMSUN