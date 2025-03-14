Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Osmaniye'de kayıp olarak aranan yaşlı adam bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam saatler sonra bulundu.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Ellek Beldesi Peçenek meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları tarafından dün gece saatlerinde kayıp ihbarında bulunan Hilmi Nergiz'in bulunması için Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma ve gönüllülerin katıldığı geniş bir alanda arama-tarama gerçekleştiren ekipler akli yaşlı adamı bir tarlada yatar vaziyette buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Hilmi Nergiz hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adamın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.