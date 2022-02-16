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Kaymakam Ayrancı öğrenci ve köy sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Ayrancı öğrenci ve köy sakinleriyle bir araya geldi

16.02.2022 11:31
Kaymakam Ayrancı öğrenci ve köy sakinleriyle bir araya geldi

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, köylere yaptığı ziyarette hem öğrencilerle hem de köy sakinleriyle bir araya geliyor.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, köylere yaptığı ziyarette hem öğrencilerle hem de köy sakinleriyle bir araya geliyor.

Kaymakam İhsan Ayrancı, ilçeye bağlı Yukarınasırlı, Aşağıkarakuyu, Gedikli ve Aşağınasırlı köylere ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Köylerin ihtiyaçları noktasında muhtarlar ve köylüler ile sohbet etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulunan Kaymakam İhsan Ayrancı, köy okullarında öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ayrancı, sınıfları gezerek her bir öğrenci için hazırlanan hediyeleri öğrencilere verdi. - ADIYAMAN

Kaymakam Ayrancı öğrenci ve köy sakinleriyle bir araya geldi
Kaymakam Ayrancı öğrenci ve köy sakinleriyle bir araya geldi

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Ayrancı öğrenci ve köy sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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