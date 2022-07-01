Kaymakam Çiçek'in köy ziyaretleri

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, köylerin sorunlarını, ihtiyaç ve taleplerini incelemek amacıyla köy ziyaretlerine devam ediyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç ile birlikte Göncek köyünü ziyaret eden Kaymakam Hasan Çiçek, Köy Muhtarı Ahmet Özçelik'ten köyün genel durumu ve köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı, yapımı devam eden düğün salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Daha sonra köy meydanında vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Çiçek, köylülerin sorunlarını, ihtiyaç ve taleplerini, çözüm önerilerini dinledi. Köy Muhtarı ve vatandaşlar ile karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunan Çiçek, " Köylerimizin sorunlarını, ihtiyaç ve taleplerini incelemek için köy ziyaretlerine devam ediyoruz. Bizim bütün amacımız köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, onların sorunlarına çözüm üretmek, rahat ve huzurlu bir ortamda yaşam sürdürebilmeleri için vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır. Bizleri bugün en güzel şekilde karşılayıp misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA