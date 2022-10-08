Kaymakam Çiçek'in köy ziyaretleri

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İğdeköy ve Kırgıl köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve inceleme sırasında Kaymakam Hasan Çiçek'e İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç ve köy muhtarları eşlik etti.

İlk olarak iğdeköy daha sonra da Kırgıl köylerini ziyaret eden Kaymakam Hasan Çiçek, burada köy muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Köylerde yapılan çalışmalar, köylerin ve vatandaşların genel durumu hakkında muhtarlardan bilgiler alıp değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra köy meydanında vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Hasan Çiçek, köylüler ile sohbet edip sorunlarını, ihtiyaç ve taleplerini, çözüm önerilerini dinledi.

Köylerin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve vatandaşların taleplerini incelemek ve çözüm üretebilmek için köyleri ziyaret ettiklerini söyleyen Kaymakam Çiçek," Bizim bütün amacımız köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek ve onlara yardımcı olmaktır. Bugün sizlerle bir araya gelerek hasbihal ettik, sorun ve taleplerinizi dinledik. Bizleri bugün en güzel şekilde karşılayıp misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret bitiminde köy muhtarları ve vatandaşlar Kaymakam Hasan Çiçek'e ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, göstermiş oldukları ilgi, alaka ve destekleri için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA