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Kaymakam Çiçek: "Ülkemizde vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli" - Son Dakika

Kaymakam Çiçek: "Ülkemizde vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

22.02.2022 09:42
Kaymakam Çiçek: "Ülkemizde vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Vergi Haftası nedeniyle Vergi Dairesi çalışanlarının ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Ülkemizde vergi bilincinin oluşturulması kalkınmamız açısından son derece önemli" dedi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Vergi Haftası nedeniyle Vergi Dairesi çalışanlarının ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Ülkemizde vergi bilincinin oluşturulması kalkınmamız açısından son derece önemli" dedi.

Emet Vergi Dairesi Müdürü Ozan Çelen ve çalışanları, Vergi Haftası nedeniyle Kaymakam Hasan Çiçek' i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Vergi Dairesi Müdürü Ozan Çelen, sunulan hizmetler, ilçenin vergi, tahakkuk, tahsilat oranları ve vergi haftası kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Kaymakam Çiçek'e bilgi verdi.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade eden Kaymakam Çiçek, "Öncelikle tüm Vergi Dairesi çalışanlarımızın, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın Vergi Haftalarını kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı görevlilere, vergilerini ödeme gayretiyle ülkemizin ekonomik istikrarına katkı sağlayan vergi mükelleflerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de vergi bilincinin oluşturulmasının kalkınma açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Çiçek, Vergi Dairesinin görev sahasına giren konular, hizmet sunumu ve etkinlikler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret bitiminde vergi dairesi Müdürü Ozan Çelen ve çalışanlar Kaymakam Hasan Çiçek'e göstermiş oldukları ilgi, alaka ve destekleri için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

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Kaymakam Çiçek: 'Ülkemizde vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli' Kaymakam Çiçek: "Ülkemizde vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli" Kocaeli Vergi Dairesi çalışanlarından Vali Seddar Yavuz'a ziyaret Kocaeli Vergi Dairesi çalışanlarından Vali Seddar Yavuz'a ziyaret Vergi Dairesi Başkanı Baysal'dan Vali Su'ya ziyaret Vergi Dairesi Başkanı Baysal'dan Vali Su'ya ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Çiçek: 'Ülkemizde vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli' - Son Dakika


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