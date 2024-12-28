Kaymakam Doğru\'dan Kurs Daveti

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İlçedeki dikiş-nakış ve aşçılık kurslarını ziyaret eden Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, kursların önemine dikkat çekerek, herkesi kurslardan yararlanmaya davet etti.

Bursa Vali Yardımcılığı görevinden Germencik Kaymakamlığı'na atanan ve görevine başlayan Kaymakam Sultan Doğru, ilçeyi tanımaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında birçok kurum ve kuruluşları gezen Kaymakam Doğru'nun son durağı ise Halk Eğitimi Merkezi oldu. Merkezdeki dikiş-nakış ve aşçılık kurslarını ziyaret eden Kaymakam Doğru, kursiyer kadınlarla uzun süre sohbet etti. Kursların önemine dikkat çeken Kaymakam Doğru, tüm vatandaşları kurslardan yararlanmaya davet etti.

Konu ile ilgili Germencik Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Kaymakamımız Sultan Doğru, Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek dikiş-nakış kursiyerlerinin el emeği ürünlerini inceledi, aşçılık kursunda yöresel tatları değerlendirdi. Kursların önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları bu fırsatlardan yararlanmaya davet etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN