Kaymakam Doğru, Güvenlik Birimlerini Ziyaret Etti

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçedeki güvenlik hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, emniyet personeliyle bir araya geldi. Burada, ilçedeki asayiş durumu, güvenlik önlemleri ve polis teşkilatının faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçen Kaymakam Sultan Doğru, jandarma komutanı ve personeliyle görüşerek, ilçede devam eden asayiş hizmetleri ve güvenlik çalışmaları hakkında detaylı bilgi edindi.

Ziyaretinde, ilçede güvenliğin artırılması ve halkla daha yakın bir ilişki kurulması adına yapılabilecek iyileştirmelere yönelik önerilerini de dile getiren Doğru, her iki birimin de ilçede halkın huzurunu sağlama noktasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN