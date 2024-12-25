Yerel

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Kaymakam Doğru, hastane ziyareti kapsamında ayrıca yapımı tamamlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil İstasyonu binasında incelemelerde bulundu. Sağlık hizmetlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla yapılan yeni binada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Doğru'ya Germencik Devlet Hastanesi Başhekim'i Uzm. Dr. Ferdi Güneş eşlik etti.

Kaymakam Doğru sağlık altyapısındaki iyileştirmelerin önemine değinerek, bu tür yatırımların ilçede sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağına ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulmasına imkan sağlayacağına vurgu yaptı. Yeni binanın, ilçedeki acil sağlık hizmetlerine hız kazandıracağı ve acil müdahalelerdeki etkinliği artıracağı belirtildi. Ziyaret sırasında Kaymakam Doğru, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını dile getirdi. - AYDIN