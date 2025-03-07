Kaymakam Doğru, şehit annesini unutmadı - Son Dakika
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Kaymakam Doğru, şehit annesini unutmadı

Kaymakam Doğru, şehit annesini unutmadı

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, şehit annesi Senem Kef'i ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

07.03.2025 10:30
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Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, şehit annesi Senem Kef'i ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla hemcinslerini unutmayan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede Kaymakam Doğru, 2005 yılında Gümüşhane'nin Torul İlçesi'nde terörist saldırısı sonrasında şehit olan oğlu Doğan Kef'in ailesini ziyaret etti. Şehit annesi Senem Kef'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kaymakam Doğru, saygı ve minnet duygularını iletti. Duygu dolu anların da yaşandığı ziyarette ailenin talep ve sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Doğru, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğuna dikkat çekti.

Konu ile ilgili Germencik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakamımız Sultan Doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesileyle aziz şehidimiz Doğan Kef'in Neşetiye Mahalesi'ndeki annesi Senem Kef'i ziyaret ederek saygı ve minnet duygularını iletti, gününü tebrik etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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