Kaymakam Genç\'ten Pazar Ziyareti

Samsun'un Kavak ilçesinde Kaymakam Taha Genç, pazar yerini ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla bayramlaştı.

Arefe günü pazar yerine gelen Kaymakam Genç, alışveriş yapan vatandaşlarla tek tek sohbet etti, esnafın bayramını kutladı. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirten Genç, "Bayramların huzur içinde geçmesi hepimizin ortak temennisidir" dedi.

Ziyaret sırasında vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinleyen Kaymakam Genç, devletin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı. Esnaflar ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek Kaymakam Genç'e teşekkür etti. - SAMSUN