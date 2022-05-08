Kaymakam mangalın başına geçti, pişirdiklerini elleriyle ikram etti - Son Dakika
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Kaymakam mangalın başına geçti, pişirdiklerini elleriyle ikram etti

08.05.2022 09:49
Kaymakam mangalın başına geçti, pişirdiklerini elleriyle ikram etti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde vatandaşların katıldığı Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde mangalın başına geçen Kaymakam Taner Bolat pişirdiği köfte ve sucukları daha sonra kendi elleri ile vatandaşlara ikram etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde vatandaşların katıldığı Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde mangalın başına geçen Kaymakam Taner Bolat pişirdiği köfte ve sucukları daha sonra kendi elleri ile vatandaşlara ikram etti.

Bolvadin Kaymakamlık tarafından organize edilen Hıdırellez etkinliğine katılan vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı. Kaymakam'ı Taner Bolat Masaların başına geçti ve vatandaşlara elleriyle mercimek köfte ve ekmek arası köfte ikram etti. Bolvadin Kaymakam'ı Taner Bolat, kentte vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen Hıdırellez yani baharın gelişinin kutlandığı etkinlikte mangalın başına geçti. Mangalda pişirdiği köfte ve sucukları vatandaşlara kendi elleri ile ikram eden Kaymakam Bolat, Hıdırellez'in Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, "Hıdırellez baharın başlangıcı. Baharın başlangıcını kutlamak açısından vatandaşlarımız Horan Parkı'nda toplandı ve bir araya geldiler. Bizde kaymakamlığımız olarak güzel bir organizasyon tertipledik çocuklarımızla birlikte ailelerle birlikte baharın gelişini kutluyoruz. Ben buradan baharın gelişini hem Bolvadin'e hem ülkemize hem de tüm insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum bildiğiniz gibi bu gün Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu gün olarak bilinir o manada dua etmek konuşmak niyetten sayılır. İnşallah bütün niyetlerimizin gerçek olması dileğiyle" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam mangalın başına geçti, pişirdiklerini elleriyle ikram etti
Kaymakam mangalın başına geçti, pişirdiklerini elleriyle ikram etti
Kaymakam mangalın başına geçti, pişirdiklerini elleriyle ikram etti

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Kaymakamlık, Taner BOLAT, Hıdırellez, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam mangalın başına geçti, pişirdiklerini elleriyle ikram etti - Son Dakika


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