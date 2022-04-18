Kaymakam Uyar bağlama kursunu ziyaret etti - Son Dakika
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Kaymakam Uyar bağlama kursunu ziyaret etti

18.04.2022 09:46
Kaymakam Uyar bağlama kursunu ziyaret etti

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan bağlama kursunu ziyaret etti.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan bağlama kursunu ziyaret etti.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve yoğun ilgi gören bağlama kursunda kursiyerlerle bir araya geldi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Çelik ve Fen Lisesi Müdürü Okan Erdugan tarafından karşılanan Kaymakam Abdulhamid Uyar, kurs hocası Orhan Barış Tunç'tan kurs hakkında bilgiler alarak kursiyerlerle sohbet etti.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Uyar, "Kargı bu işe meyilli, ben hepinizi tebrik ediyorum. Tabii bu konudaki başarı tamamıyla Orhan hocamızındır. Böyle bir hocaya sahip olduğumuz için hepimiz şanslıyız. Hocamızın bu konuda payı büyük" dedi.

Eğitim alan kursiyerlerin bir koro halinde sahne almalarının hayalini kurduğunu ifade eden Uyar, "Ben hayalimi söyleyeyim. Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlerimizle de daha önce bu konuyu konuşmuştuk. Halktan oluşan bu kursiyerlerimizin etkinlik ve programlarda saz, ud yada başka bir enstrümanla kora halinde sahne almaları. Benim hayalimde bu. Kargı'nın bir gün bu insan yapısına ulaşacağını düşünüyorum. Örneğin panayır yapılıyor. Buradaki kardeşlerimizden koro halinde panayırlarda halka açık bir konserde sahne alabilirler. Ben bunun olacağına inanıyorum. İnanmamak içinde hiçbir sebep yok" diye konuştu.

Daha sonra kursiyerlerden saz eşliğinde türkü dinleyen Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, tüm kursiyerlere başarı dileklerinde bulundu. - ÇORUM

Kaymakam Uyar bağlama kursunu ziyaret etti
Kaymakam Uyar bağlama kursunu ziyaret etti
Kaymakam Uyar bağlama kursunu ziyaret etti

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Halk Eğitim Merkezi, Murat Çelik, Kargı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Uyar bağlama kursunu ziyaret etti - Son Dakika


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