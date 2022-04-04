Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi - Son Dakika
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Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

04.04.2022 11:16
Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, eşi Gülizar Kıvrak Gökcecik ile birlikte, Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan El Sanatları Kurslarını ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Saffet Bol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, eşi Gülizar Kıvrak Gökcecik ile birlikte, Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan El Sanatları Kurslarını ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Saffet Bol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs yerlerini gezerek çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Gökcecik, meslek edindirme konusunda gereken desteği verdiklerini bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Gökcecik, İHA'nın haber yaptığı HEM kursunda kursiyer olarak eğitim gören 80 yaşının üzerinde olan "süper nineler" Fadime Korkmaz ve Saliç Korkmaz ile yakından ilgilendi. - AMASYA

Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi
Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi
Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi
Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi
Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

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Halk Eğitim Merkezi, Taşova, Himmet, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi - Son Dakika


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