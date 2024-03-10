Kayseri\'de Pastırmacılar Ramazan İçin Sucuk İçi Hazırladı

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Kayseri'de pastırmacılar, Ramazan için iftarın vazgeçilmezi olan sucuk içlerini hazır ederek, tezfahlarda satışa sundu.

Ramazan'ın ilk sahurunu bu gece yapacak olan vatandaşlar, hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Kayseri'de vatandaşların Ramazan'da sucuk içine yoğun ilgi gösterdiklerini ifade eden pastırmacı Yasin Güzel, "Sucuk içi satışlarımız yavaş yavaş başladı. Ramazan'ın birinci gününde insanlarımız sucuk içine rağbet gösteriyorlar. Şu anda satışlarımız başlamış durumda. Bizde hazırlıklarımızı tamamladık, halkımızı bekliyoruz. Bu sene geçen yıllara göre rağbetin daha az olacağını düşünüyorum. Çünkü müşterilerimiz fiyat konusunda biraz daha tedirgin davranıyorlar. Et fiyatları arttığı için fiyatlar da haliyle bu yıl biraz daha arttı. Şu anda kaliteli bir sucuk içi alayım derseniz kilosu 600-700 TL bandında. İnsanlarımız güvendikleri yerden alışveriş yaparlarsa hiçbir sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Bu biraz da damak tadıyla alakalı. Fiyatı düşük olan sucuk içinin kalitesinin yüksek olduğuna inanmıyorum. Buna çok dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

Sucuk içinde en önemli şeyin yağ oranı ve içerisinde bulundurduğu sinir olduğunu dile getiren Güzel, "Sucuk içinde sinir olmamasına dikkat etmeleri lazım. Görüntü olarak da baktıkları zaman yağ oranının daha az olmasına dikkat ederlerse daha iyi olur" dedi. - KAYSERİ