Kayserili anketçi Hilmi Daşdemir; katıldığı bir programda Kayseri'deki anket sonuçlarını açıkladı. Yaptığı ankette AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Memduh Büyükkılıç'ın oy oranını yüzde 54, en yakın rakibi CHP adayı Murat Molu'nun ise yüzde 13,6 olarak belirtti.
Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir; Kayseri'de 3-19 Şubat 2024 tarihleri arasında 7 bin kişinin katıldığı anket sonuçları hakkında bilgi verdi. Daşdemir'in anketine göre AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç yüzde 54,6, CHP Adayı Murat Molu yüzde 13,6, İYİ Parti adayı Kazım Yücel yüzde 13,2, Yeniden Refah Partisi Adayı Abdullah Özkırış yüzde 9,9 ve Saadet Partisi adayı Mahmut Arıkan ise yüzde 2,4.
Yine ankete göre Talas ilçesinde oy oranları; AK Parti adayı Mustafa Yalçın yüzde 44,2, İYİ Parti adayı Göker Gözütok yüzde 22,5, CHP adayı İbrahim Yıldırım ise yüzde 13,4.
Melikgazi ilçesindeki oy oranları; AK Parti adayı Mustafa Palancıoğlu yüzde 54,7, CHP adayı Özgür Alçı yüzde 13,4 ve İYİ Parti adayı Sedat Kılınç yüzde 12,6, Yeniden Refah Partisi adayı Ahmet Taylan ise yüzde 12,5.
7 bin kişinin katıldığı ankete göre Kocasinan ilçesindeki oy oranları da; AK Parti adayı Ahmet Çolakbayrakdar yüzde 56,9, İYİ Parti adayı Yurder Şahin yüzde 13,2, CHP adayı Mustafa Yıldız yüzde 11,8, Yeniden Refah Partisi adayı Önder Narin ise yüzde 10,6. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'deki anket sonuçları açıklandı - Son Dakika
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