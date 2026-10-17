KAYSO'da görev dağılımı belirlendi, Gümüşcü ve Baloğlu başkan yardımcısı oldu - Son Dakika
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KAYSO'da görev dağılımı belirlendi, Gümüşcü ve Baloğlu başkan yardımcısı oldu

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KAYSO\'da görev dağılımı belirlendi, Gümüşcü ve Baloğlu başkan yardımcısı oldu
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Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu, organ seçimlerinin ardından ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Ahmet Gümüşcü ile İlhan Baloğlu başkan yardımcılığına, Kemal Murat Benk ise sayman üyeliğe seçildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu; organ seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönemin görev dağılımını belirledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, başkan yardımcıları ve sayman üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda Ahmet Gümüşcü ve İlhan Baloğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Kemal Murat Benk ise Sayman Üyeliğe seçildi.

Büyüksimitci: "Kayseri sanayisi için çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni dönemin Kayseri sanayisi için hayırlı olmasını dileyerek; "Organ seçimlerimizin ardından ilk Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirerek görev dağılımımızı yaptık. Öncelikle bizlere güvenerek yeniden bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de sanayicilerimizin sorunlarına çözüm üretmek, üretimimizi, ihracatımızı ve istihdamımızı artırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Görev üstlenen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni yönetimimizin Odamıza, üyelerimize ve Kayseri sanayisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yeni dönemde Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Büyüksimitci, Başkan Yardımcıları: Ahmet Gümüşcü, İlhan Baloğlu, Sayman Üye: Kemal Murat Benk, Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdullah Oğuzbaş, Mehmet Sarıalp, Mustafa Ateş, Mustafa Nebi Doğan, İhsan Narin, Hacıbey Emre Erkahyaoğlu ve Arda Aksoy.

Kaynak: İHA
Kayseri Sanayi OdasıKemal MuratEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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