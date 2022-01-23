KDK hasar gören otobüs bekleme kulübesinin onarılmasını tavsiye etti - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yaşadığı bölgedeki anayol ile bağlantı sağlayan yolcu durağı kulübesinin onarılmasını isteyen vatandaşın başvurusu üzerine belediyeye tavsiye kararı verdi.

Trabzon'dan başvuruda bulunan bir vatandaş, yaşadığı bölgede meydana gelen heyelan ve sel afetlerinin mahallenin ortak alanlarına zarar verdiğini, mahallenin anayol ile bağlantısını sağlayan yolcu durağı kulübesinin zarar gördüğünü, zeminde meydana gelen heyelan nedeniyle uçuruma doğru yan yattığını belirtti. Durak olarak kullanılan kulübenin yarısının zemininin uçurumda olduğunu söyleyen vatandaş, diğer yarısının ise kaymakta olan gevşek şev üzerinde olduğunu, kolluk kuvvetleri tarafından girilmez şerit çekilerek kullanıma kapatıldığını kaydetti. İlgili belediye yetkilileri tarafından yerinde inceleme yapıldığını ve durumun yaklaşık yedi aydır devam ettiğini bildiren vatandaş, söz konusu kulübenin bir an önce tamirinin yapılması için KDK'ya başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kanuna istinaden büyükşehir ulaşım ana planını yapmanın veya yaptırmanın ve uygulamanın, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamanın ve koordinasyonu sağlamanın Trabzon Büyükşehir Belediyesi görev alanında olduğunu belirtti. Doktrinde ve birçok yargı kararında da söz konusu hususa değinildiğini bildiren KDK, ayrıca yağmur suyundan zarar gördüğü bildirilen alanının alt yapı hizmetleri ve yağmur sularının uzaklaştırılmasına ilişkin görevlerinden dolayı da Büyükşehir Belediyesinde olduğu değerlendirilen işlemde halihazırda durak yerinin onarımına belediye görev alanında olmadığı gerekçesiyle yapılmaması işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından KDK, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki görev ve yetkilerine istinaden başvuruya konu durak yerinin onarılması işleminin hızlıca yapılması için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı gönderdi. Belediyenin tavsiye kararına uyarak hızlıca otobüs durağını onarması bekleniyor. - ANKARA