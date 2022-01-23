KDK'ya başvuran vatandaşın naklen tayin talebi yerine getirildi - Son Dakika

Rahatsız olan eşinin 3. basamak bir hastanenin bulunduğu yerde tedavi görmesi için naklen tayin talebinde bulunan vatandaşın sorununu Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çözdü.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran bir üniversitede bilgisayar işletmeni olarak çalışan başvurucu, eşinin beyninde Arteriovenöz Malfarmasyon hastalığı bulunmasından dolayı beyin kanama riskinin çok yüksek olduğunu, söz konusu durumdan dolayı eşinin 3. basamak bir hastanenin bulunduğu yerde tedavi görmesi gerektiğini, bu durumu belgelendiren heyet raporu da bulunduğunu belirtti. Eşinin şu an hamile ve riskinin daha yüksek olduğunu bildiren başvurucu, naklen geçiş için ilgili yerlere başvurduğunu ancak herhangi bir sonuç alamadığını kaydetti. Başvurucu, mağduriyetinin giderilerek naklen geçiş talebinin yapılmasını talep etti. Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili yerlerle başvurucunun sorununun çözülmesi için görüşmeler yaptı. KDK'nın girişimleri neticesinde vatandaşın sorunu giderilerek, naklen tayin talebi yapıldı. - ANKARA