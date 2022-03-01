Keçiören'de 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Yönelik Dini Referanslar' anlatıldı - Son Dakika
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Keçiören'de 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Yönelik Dini Referanslar' anlatıldı

01.03.2022 13:48
Keçiören'de 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Yönelik Dini Referanslar' anlatıldı

Keçiören Belediyesi işbirliğinde faaliyet gösteren kursa katılanlara yönelik 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar' konulu seminer, Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve gösteri Merkezi'nde düzenlendi.

Keçiören Belediyesi işbirliğinde faaliyet gösteren kursa katılanlara yönelik 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar' konulu seminer, Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve gösteri Merkezi'nde düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında iki oturum şeklinde gerçekleştirilen seminer, tüm usta öğreticiler ve kursiyerlerin katılımıyla yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri tarafından verilen seminerde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon planı kapsamında farkındalık artırma ve bilinç yükseltme faaliyetlerinin önemine değinilirken, aile kurumu ile aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların önemine de dikkat çekildi.

"Arabulucu olma noktasında adımlar atmalıyız"

Aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin bilgilendirme seminerlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şiddetin eğitimle ya da eğitimsizlikle de alakası yok. Yüce Rabbim kimseye bir başkasını öldürme ya da şiddet uygulama yetkisi vermemiştir. Bizim bu sorunları sosyolog ve psikologlarımız eşliğinde anlatmamız ve çözüme kavuşturmamız lazım. Sevgili Peygamber efendimiz, 'Cennet anaların ayağının altındadır' buyuruyor. Kadına yönelik her şiddet aynı zamanda anneye yönelik şiddettir. Bu anlamda arabulucu olma noktasında adımlar atmalıyız. Gerek kadına yönelik şiddetten gerekse aile içi şiddetten en çok etkilenen ise çocuklarımızdır. Bu konudaki önlemlerimizi mutlaka artırmalıyız" dedi. - ANKARA

Keçiören'de 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Yönelik Dini Referanslar' anlatıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Keçiören Belediyesi, Neşet Ertaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Keçiören'de 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Yönelik Dini Referanslar' anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören'de 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Yönelik Dini Referanslar' anlatıldı - Son Dakika
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