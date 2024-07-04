Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü Tuzla'da anıldı

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(İSTANBUL) - Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 24'üncü yılında Tuzla'da anıldı. Sunal'ın yazlık evinin bulunduğu Tuzla'da, ölümsüz filmlerinden olan "Kapıcılar Kralı", meydanlara kurulan dev ekranlarda izlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının 24'üncü yılında Tuzla'da da unutulmadı. Tuzla Belediyesi, Kemal Sunal için anma töreni düzenledi. Sahil Tören Alanı, Hacetdere Yaşam Vadisi ve Kömürcü Sokak Parkı'ndaki açık hava sinema sahnelerinde bir araya gelen sevenleri, usta oyuncuyu "Kapıcılar Kralı" filmini seyrederek andı.

Anma törenine katılan vatandaşlardan bazıları duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Hasan Kaplanseven: "Kemal Sunal bizim Tuzlalı hemşehrimiz. Yıllarca Tuzla'da oturduğunu çok iyi biliyorum. İlçemizde böyle onurlu bir sanatçının yaşamış olmasından çok mutluyuz. Bizi bugün bu filmle buluşturan Tuzla Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz."

-Ekin Sucan: "Kemal Sunal'ı filmlerden biliyordum; çok güzel filmleri vardı. Bu film de çok güzeldi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Bence bu gösterimin açık havada olması daha iyi oldu."

-Servet İnal: "Bugün buraya sinema izlemeye geldik. Kalabalık, coşku içerisinde. Yıllardan beri bu hasreti bekledik. Gerçekten güzel duygular; İnsanlar güldü, eğlendi. Mekanı cennet olsun. Önceki günde milli maç vardı. Buraya insanlar geldi birlikte izlediler. Yılardan beri içimize ayrılık ve ırkçılık koydular. Herkes birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekiyor."

-Zeynel Aba Dirik: Gayet güzel ve keyifli bir etkinlikti, Daha önce açık hava sinema sahnesini hiç görmemiştik, güzeldi."