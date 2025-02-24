Kemalpaşa'da Heyelan Tüneli Kapattı

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AK Parti MKYK\'ya giren Kürşad Zorlu\'ya bir görev daha!

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Kemalpaşa ilçesi ile Sarp Sınır Kapısı arasında yer alan tünel girişinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle tünel trafiğe kapandı.

Heyelan sonrasında bölgeye sevk edilen ekipler, heyelan bölgesinde güvenlik önlemleri alarak yolların tekrar trafiğe açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Heyelan bölgesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaş, "Evet, şu an Sarp'tayız. Tünel şu an kapalı ve yol tamamen tıkandı. Bu yolu kullanacak arkadaşların tedbirlerini alması lazım. Hiçbir şekilde geçiş yok" dedi.