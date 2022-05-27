Kendi yazdıkları oyunu sahnelediler - Son Dakika
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Kendi yazdıkları oyunu sahnelediler

27.05.2022 12:06

Kendi yazdıkları oyunu sahnelediler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sahneye koydukları "Cennete Göç" isimli tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Kendi yazdıkları oyunu sahnelediler

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sahneye koydukları "Cennete Göç" isimli tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Okulun İngilizce öğretmeni Ferda Poyraz'ın yazıp, yönettiği oyun, Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın ve AYAL Müdürü Hüseyin Aday'ın da izleyicilerin arasında bulunduğu oyun yoğun ilgiyle izlendi.

Dans gösteriminin ardından, Hitler döneminde Almanya'dan kaçan Yahudi uyruklu bilim adamlarının kaçış serüvenini anlatan oyunun sonunda, okulun öğrencilerinin sahnedeki performansı ise ayakta alkışlandı.

Tiyatro gösteriminin ardından sahneye gelen AYAL Okul Müdürü Hüseyin Aday, oyunun yazarı ve yönetmeni Ferda Poyraz'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Öğretmen Poyraz da, hummalı çalışmaların ardından sahneye koydukları oyun için insanüstü gayretlerde bulunan öğrencilerine teşekkür etti.

Kendi yazdıkları oyunu sahnelediler
Kendi yazdıkları oyunu sahnelediler
Kendi yazdıkları oyunu sahnelediler
Kendi yazdıkları oyunu sahnelediler

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Kaynak: İHA

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