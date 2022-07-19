Kentsel dönüşümde 'Yıldırım' hamle - Son Dakika
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Kentsel dönüşümde 'Yıldırım' hamle

19.07.2022 17:09

Kentsel dönüşümde 'Yıldırım' hamle Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği imar uygulamaları ve tapulandırma çalışmaları ile kentsel dönüşümün önünü açıyor.

Kentsel dönüşümde 'Yıldırım' hamle

BURSA - Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği imar uygulamaları ve tapulandırma çalışmaları ile kentsel dönüşümün önünü açıyor.

Yıldırım Belediyesi, '2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı' çerçevesinde imar uygulamaları ve tapu çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen İmar Kanunu değişikliğiyle kentsel dönüşümün önündeki yapısal sorunların ortadan kaldırılmasının ardından Yıldırım'daki dönüşüm hamlesi ivme kazandı. Kasım Önadım Bulvarı Bölgesi'nde hayata geçirdiği doğru plan doğru uygulama ile dönüşümün önündeki büyük bir engeli daha ortadan kaldıran Yıldırım Belediyesi, Kasım Önadım Bulvarı Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 16 hektarlık alanda imar çalışmalarını tamamladı. Özel sektör eliyle yapılacak dönüşüm çalışması ile 685 tapu malikine tapuları teslim edildi ve bölgede yıkım çalışmaları başladı. Yıldırım Belediyesi proje ile tek kuruş kamulaştırma bedeli ödemeden 1 hektarlık park alanı ve 6,3 hektarlık yol alanı elde etti.

Özel sektör eliyle yapılacak dönüşüm çerçevesinde gerçekleştirilen yıkım törenine katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaptığımız imar ve kentleşme çalışmaları ile birlikte yeni Yıldırım'ı inşa etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda yasal düzenlemelerden imar uygulamalarına, kentsel dönüşümden yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. 2022 yılını Tapu ve Dönüşüm Yılı ilan ederek ilçemizin birçok noktasında tapu dağıtımı gerçekleştiriyor ve kamu ve özel sektör aracılığıyla dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. 30 bin tapu dağıtımı hedefimize ulaşmak için de vatandaşlarımıza tapu dağıtımlarına başladık. Yıldırım için yaptığımız her işte ince eleyip sık dokuyarak, yıllar sonrasını da hesaba katarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda 'doğru plan- doğru uygulama' prensibimizle kamu kaynaklarını israf etmeden önemli işlere imza atıyoruz. Kasım Önadım Bulvarı Bölgesi'nde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmasında Kasım Önadım Bulvarı'na cephesi bulunan Sinandede, Mehmet Akif Ersoy, Şükraniye ve Beyazıt Mahalleleri'ni içeren 160 bin metrekare alanda imar uygulamalarını tamamladık. 685 tapu malikine tapularını teslim ederek özel sektör eliyle yapılacak dönüşümün önünü açıp yıkım çalışmalarına başladık. 'Doğru plan-doğru uygulama' metodu ile tek kuruş kamulaştırma bedeli ödemeden 1 hektarlık park alanı ve 6,3 hektarlık yol alanı elde ettik. Yıldırım Belediyesi olarak hem depreme dayanıksız binaları yıkarak yerine konforlu ve modern binalar inşa ediyoruz hem de sadece bu bölgede toplamda 10 bin metrekareyi bulan yeşil alanları da mahallemize kazandırıyoruz. Şimdiden mahallelerimize hayırlı olsun. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kentsel dönüşümde 'Yıldırım' hamle - Son Dakika

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