Kepez Belediyesi\'nden Anneler Günü\'ne Özel Atölye

Kepez Belediyesi, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı. Dokumapark'ta düzenlenen "Anneye Sevgi Kutusu" atölyesinde çocuklar, annelerine sevgilerini el emeğiyle hazırladıkları özel kutularla ifade etti.

Anneler Günü'nü unutulmaz kılmak isteyen Kepez Belediyesi, Dokumapark'ta "Anneye Sevgi Kutusu" atölyesi düzenledi. "Anneye Sevgi Kutusu" atölyesi, çocukların el emeğiyle hazırladığı rengarenk kutularla şenlendi. Etkinlikte minikler, rengarenk boyalarla süsledikleri kutulara en güzel resimleri yaparak, annelerine en özel hediyeyi hazırladılar. Her bir kutu, çocukların sevgisi benzersiz hale geldi. Atölye çalışması çocukların hem el becerilerini geliştirdi, hem de annelerine duydukları sevgiyi el emeğiyle ifade ettiler. Annelerine olan sevgilerini renkli kutulara yansıtan çocuklar, atölye çalışmasının ardından hazırladıkları bu özel hediyeleri annelerine büyük bir heyecanla verdiler. - ANTALYA