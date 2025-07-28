Kepez Belediyesi, Ulaşım Projelerine Devam Ediyor

Kepez Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatacak projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Çamlıbel Mahallesi'nde başlatılan sathi asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, altyapısı tamamlanmayan sokaklara sıcak asfalt dökülmediğini belirterek, "Bu para milletin parası, biz de milletimizin parasını dikkatli kullanmak zorundayız" dedi.

Çamlıbel Mahallesi'nde yeni açılan bağlantı yolunda sathi kaplama çalışmaları başladı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, beraberindekilerle çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Bölgeye daha önce bağlantı yolu yapılmadığını hatırlatan Kocagöz, "Burada bir bağlantı yolu yoktu, biz bu yolu yeni açtık. Ancak altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadığı için sıcak asfalt dökemiyoruz. Çünkü bu para milletin parası ve biz, milletimizin parasını dikkatli kullanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Mahalle halkına hayırlı olsun"

Toz ve çamurun önüne geçmek amacıyla geçici olarak sathi kaplama yapıldığını kaydeden Başkan Kocagöz, "Vatandaşlarımızın tozdan etkilenmemesi ve düzgün bir yolda ulaşım sağlamaları için ekiplerimiz sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mahalle halkına hayırlı olsun" diye konuştu.

Kepez Belediyesi, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve mahalleleri modern ulaşım ağlarıyla buluşturmayı hedefliyor. - ANTALYA