Kepsut'ta Minik Adımlarla El Ele şenliği - Son Dakika
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Kepsut'ta Minik Adımlarla El Ele şenliği

13.05.2022 18:48
Kepsut'ta Minik Adımlarla El Ele şenliği

Kepsut'a bağlı İsaalan kırsal mahallesinde eğitim gören ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç ve isteklerinin karşılandığı "Minik Adımlarla El Ele" projesi başarıyla tamamlandı.

Kepsut'a bağlı İsaalan kırsal mahallesinde eğitim gören ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç ve isteklerinin karşılandığı "Minik Adımlarla El Ele" projesi başarıyla tamamlandı. Kepsut Belediyesi ile Kepsut Meslek Yüksekokulu hocalarının düzenlediği etkinlikte ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Kepsut'un İsaalan kırsal mahallesinde eğitim gören ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hazırlanan proje çerçevesinde köyde şenlik düzenlendi. Kepsut Meslek Yüksekokulu eğitmenlerinden Damla Sahilli, Aylin Varış, Ayşegül Örs ve Merve Ay'ın yardımları ve Kepsut Belediyesi'nin katkılarıyla "Minik Adımlarla El Ele" projesi hayata geçirildi. Kepsut belediyesinin de büyük katkı verdiği etkinlik çerçevesinde meslek yüksekokulu hocaları ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklara kıyafet ve ayakkabı hediye edilen etkinlikte meslek yüksekokulu eğitmenleri çocuklarla oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdi.

"Minik Adımlarla El Ele" projesini gerçekleştiren meslek yüksekokulu hocaları kendilerine destek olan Kepsut MYO Müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'a teşekkür ettiler. MYO hocaları bu tür desteklerinin her zaman devam edeceği bilgisini de paylaştı. - BALIKESİR

Kepsut'ta Minik Adımlarla El Ele şenliği
Kepsut'ta Minik Adımlarla El Ele şenliği
Kepsut'ta Minik Adımlarla El Ele şenliği
Kepsut'ta Minik Adımlarla El Ele şenliği
Kepsut'ta Minik Adımlarla El Ele şenliği

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Kepsut Belediyesi, Kepsut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kepsut'ta Minik Adımlarla El Ele şenliği - Son Dakika


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