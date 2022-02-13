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Kilis'te camiler temizleniyor - Son Dakika

Kilis'te camiler temizleniyor

13.02.2022 12:26
Kilis'te camiler temizleniyor

Kilis kent merkezinde bulunan 65 cami ve mescit, dezenfektesi Kilis Belediyesi tarafından yapılarak, camiler, pırıl pırıl hale getiriliyor.

Kilis kent merkezinde bulunan 65 cami ve mescit, dezenfektesi Kilis Belediyesi tarafından yapılarak, camiler, pırıl pırıl hale getiriliyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla başlatılan Kilis merkezde bulunan camilerin temizliği devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezindeki 65 cami ve mescidin içerisinde bulunan halı yıkama aracı ile halılar yerinde yıkandıktan sonra kurutuluyor. 65 camiden 50'sinin temizliği yapıldı. Büyük camilerin temizliği bir gün sürerken, küçük camilerin temizliği 2-3 saat içerisinde tamamlanıyor. Kilis'teki tüm camilerin temizlik işlemlerinin belirli bir plan çerçevesinde sürekli temizleneceği bildirildi. - KİLİS

Kilis'te camiler temizleniyor

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Kilis Belediyesi, Mescit, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te camiler temizleniyor - Son Dakika


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