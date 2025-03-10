Kilis'te İl genel koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kilis'te İl genel koordinasyon toplantısı düzenlendi

Kilis'te İl genel koordinasyon toplantısı düzenlendi Kilis'te gerçekleştirilen İl Genel Koordinasyon Toplantısı'nda kentin yatırımları, devam eden projeler ve sosyal hizmetler ele alındı.

10.03.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te İl genel koordinasyon toplantısı düzenlendi

KİLİS - Kilis'te gerçekleştirilen İl Genel Koordinasyon Toplantısı'nda kentin yatırımları, devam eden projeler ve sosyal hizmetler ele alındı. Toplantıya milletvekilleri, kurum müdürleri ve belediye yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hayata geçirilen Kent Lokantası ve kreş hizmetleriyle hem istihdamı artırdıklarını hem de vatandaşlara kaliteli hizmet sunduklarını söyledi.

Kent Lokantası hakkında bilgi veren Başkan Bilecen, burada 9 kişinin istihdam edildiğini ve bunlardan 7'sinin kadın olduğunu belirtti. Bilecen, "Kadın istihdamını güçlendirmek istiyoruz ve yemeklerin daha kaliteli çıkmasını amaçlıyoruz" dedi.

Lokantada emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz yemek verildiğini, öğrenciler için 50 lira, esnaf ve diğer vatandaşlar için ise 80 liraya yemek hizmeti sunduklarını ifade etti. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişinin Kilis Kent Lokantası'ndan faydalandığını söyledi.

Başkan Bilecen, Kilis'te açılan kreş hakkında bilgiler vererek, kreşte şu an 17 çocuğun bulunduğunu, bunlardan 3'ünün öksüz ve yetim olduğunu belirtti. Kreşte 4 üniversite mezunu öğretmen ve 2 lise mezunu ablanın çalıştığını aktaran Bilecen, "Hem istihdam oluşturduk hem de kreşteki çocuklarımıza kaliteli bir ortam sunduk" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Kilis'te devam eden ve planlanan yatırımlar da değerlendirildi. Milletvekilleri ve ilgili kurum müdürleri, kentte yürütülen projeler hakkında bilgilendirme yaparak, yatırımların hızlandırılması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Kilis Belediyesi'nin sosyal projelerle vatandaşlara destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Bilecen, benzer çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Kilis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te İl genel koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de günlerdir akan kan durdu Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam

16:08 Suriye’de günlerdir akan kan durdu Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
23:27 Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
22:30 Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
22:26 Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
22:25 Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:07 AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
21:49 Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
21:28 Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 16:49:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kilis'te İl genel koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.