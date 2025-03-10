Kilis'te İl genel koordinasyon toplantısı düzenlendi

KİLİS - Kilis'te gerçekleştirilen İl Genel Koordinasyon Toplantısı'nda kentin yatırımları, devam eden projeler ve sosyal hizmetler ele alındı. Toplantıya milletvekilleri, kurum müdürleri ve belediye yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hayata geçirilen Kent Lokantası ve kreş hizmetleriyle hem istihdamı artırdıklarını hem de vatandaşlara kaliteli hizmet sunduklarını söyledi.

Kent Lokantası hakkında bilgi veren Başkan Bilecen, burada 9 kişinin istihdam edildiğini ve bunlardan 7'sinin kadın olduğunu belirtti. Bilecen, "Kadın istihdamını güçlendirmek istiyoruz ve yemeklerin daha kaliteli çıkmasını amaçlıyoruz" dedi.

Lokantada emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz yemek verildiğini, öğrenciler için 50 lira, esnaf ve diğer vatandaşlar için ise 80 liraya yemek hizmeti sunduklarını ifade etti. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişinin Kilis Kent Lokantası'ndan faydalandığını söyledi.

Başkan Bilecen, Kilis'te açılan kreş hakkında bilgiler vererek, kreşte şu an 17 çocuğun bulunduğunu, bunlardan 3'ünün öksüz ve yetim olduğunu belirtti. Kreşte 4 üniversite mezunu öğretmen ve 2 lise mezunu ablanın çalıştığını aktaran Bilecen, "Hem istihdam oluşturduk hem de kreşteki çocuklarımıza kaliteli bir ortam sunduk" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Kilis'te devam eden ve planlanan yatırımlar da değerlendirildi. Milletvekilleri ve ilgili kurum müdürleri, kentte yürütülen projeler hakkında bilgilendirme yaparak, yatırımların hızlandırılması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Kilis Belediyesi'nin sosyal projelerle vatandaşlara destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Bilecen, benzer çalışmaların süreceğini ifade etti.