Kilis'te yetimlere iftar yemeği - Son Dakika
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Kilis'te yetimlere iftar yemeği

16.04.2022 20:09
Kilis'te yetimlere iftar yemeği

Kilis Valiliğinin organizasyonuyla hayırsever işadamı Ömer Yonucuoğlu tarafından yetimlere iftar verildi.

Kilis Valiliğinin organizasyonuyla hayırsever işadamı Ömer Yonucuoğlu tarafından yetimlere iftar verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar yemeğine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, protokol üyeleri ile Türk ve Suriyeli yetimler ile vatandaşlar katıldı. Bin 500 kişiye Ömer Yonucuoğlu tarafından verilen yemek Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra başladı. Hayırsever işadamı Yonucuoğlu, "Ramazan mübarek bir ay, Ramazan ayında paylaşmak çok güzeldir. Ramazanda paylaştıkça fakir fukara doydukça bizler de mutlu oluyoruz. Bu organizasyonu yapan Valimiz Recep Soytürk'e teşekkür ve şükranlarımı sunarım" dedi. - KİLİS

Kilis'te yetimlere iftar yemeği
Kilis'te yetimlere iftar yemeği
Kilis'te yetimlere iftar yemeği
Kilis'te yetimlere iftar yemeği

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Kilis'te yetimler iftarda buluştu Kilis'te yetimler iftarda buluştu

Cumhuriyet Meydanı, Recep Soytürk, Kilis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te yetimlere iftar yemeği - Son Dakika


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