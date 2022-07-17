Kırdağ ağasını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırdağ ağasını kaybetti

17.07.2022 22:02
Kırdağ ağasını kaybetti

Oltu Kırdağ şenliklerinin ağası Mikdat Güzel (68) evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oltu Kırdağ şenliklerinin ağası Mikdat Güzel (68) evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kırdağ ağası Mikdat Güzel bugün sabah Oltu Şehitler mahallesindeki evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu 112 acil servis ekiplerince Oltu Devlet hastanesi acil polikliniğine götürüldü. Güzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Oltu sevdalısı olan hayırsever Mikdat Güzel son olarak Oltu OSB de 500 kişinin çalışacağı tekstil fabrikası yapımına başlamıştı. Mikdat Güzel'in cenazesi yarın Darıca'da öğle Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Darıca'da toprağa verilecek. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Polisler kalp krizi geçiren şahsı ekip otosuyla hastaneye yetiştirdi Polisler kalp krizi geçiren şahsı ekip otosuyla hastaneye yetiştirdi Bartın'ın ilk kadın muhtarı son yolculuğuna uğurlandı Bartın'ın ilk kadın muhtarı son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Oltu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırdağ ağasını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:53 Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! İTÜ'den misafir araştırmacılarla ilgili açıklama: Bizim için tek kriter bilimsel başarıdır
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
19:03 Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 22:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kırdağ ağasını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement