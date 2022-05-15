Kırıkkale'de belediye 16 bin ücretsiz fide dağıttı, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu! - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde sebze üretiminin yaygınlaştırılması için vatandaşlara 16 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi desteğinde bulunuldu.

16 BİN FİDE KISA SÜREDE TÜKENDİ

Bahşılı Belediyesi tarafından "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Meydanı'nda fideler vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar, sebze fidesi almak için sıraya girdi. Kamyondan dağıtılan binlerce fide, kısa sürede tükendi.

"ŞİMDİ TEKRAR YAPACAĞIZ"

Üretimi güçlendirmek için her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, "Vatandaşlarımıza domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinden 10'ar adet dağıttık. Bu konuda ki halkımızdan gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Etkinliğimiz gayet güzel geçti. İlgi çok yüksekti. Şimdi tekrar yapacağız" diye konuştu.