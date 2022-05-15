Kırıkkale'de belediye 16 bin ücretsiz fide dağıttı, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu! - Son Dakika
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Kırıkkale'de belediye 16 bin ücretsiz fide dağıttı, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu!

15.05.2022 17:24

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara 16 bin adet ücretsiz fide dağıtıldı. Bölgede yaşayan halk ücretsiz fide alabilmek için uzun kuyruklara girdi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde sebze üretiminin yaygınlaştırılması için vatandaşlara 16 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi desteğinde bulunuldu.

16 BİN FİDE KISA SÜREDE TÜKENDİ

Bahşılı Belediyesi tarafından "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Meydanı'nda fideler vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar, sebze fidesi almak için sıraya girdi. Kamyondan dağıtılan binlerce fide, kısa sürede tükendi.

Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

"ŞİMDİ TEKRAR YAPACAĞIZ"

Üretimi güçlendirmek için her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, "Vatandaşlarımıza domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinden 10'ar adet dağıttık. Bu konuda ki halkımızdan gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Etkinliğimiz gayet güzel geçti. İlgi çok yüksekti. Şimdi tekrar yapacağız" diye konuştu.

Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
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Dünya Çiftçiler Günü, 15 Temmuz, Kırıkkale, Domates, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de belediye 16 bin ücretsiz fide dağıttı, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de belediye 16 bin ücretsiz fide dağıttı, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu! - Son Dakika
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