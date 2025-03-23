Kırıkkale'de CHP'nin Ön Seçiminde Yoğun Oy Kullanma

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlediği ön seçim devam ediyor. CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, "Oy kullanma kuyruğu Zafer Caddesi'ne kadar uzamış durumda. Gelen talebe cevap vermekte zorlanıyoruz. Ekrem Başkan'a yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun gereğini de ilk kurulacak resmi sandıkta da gösterecek. Erken seçimin vaktinin geldiğini en büyük göstergesi bu tablodur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oy verme işlemi devam ediyor. CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, şunları söyledi:

"Halkın faşizme nasıl direndiğini herkes görsün"

"Oy kullanma kuyruğu Zafer Caddesi'ne kadar uzamış durumda. Gelen talebe cevap vermekte zorlanıyoruz. Biliyorsunuz dün açıklama yapmıştık; Büyükşehir Parkı'na sandık kurmamıza Valilik izin vermemişti. 'Cadde, sokak, kamu kurumu, park, meydanlara sandık kurulamaz' demişti. Şimdi bu tabloya baksın Sayın Valilik, Kırıkkale halkının ne durumda olduğunu görsün. Caddeye, sokağa sandık kurmamak ne demek oluyormuş, vatandaşın tepkisi nasılmış vatandaş ne istiyormuş, direncini nasıl gösteriyormuş, bunu şimdi Valilik'teki arkadaşlar görsünler, izlesinler. Halkın ne yaptığını, halkın nasıl tepki verdiğini, halkın antidemokratik uygulamalara, baskıya, faşizme nasıl direndiğini herkes görsün istiyoruz.

"Erken seçimin vakti geldi"

Kırıkkale bu tepkiyi veriyor. Eminim, Kırıkkale yapılacak ilk seçimde bu tepkinin gereğini Ekrem Başkan'a yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun gereğini de ilk kurulacak resmi sandıkta da gösterecek. Erken seçimin vaktinin geldiğini en büyük göstergesi bu tablodur. Tüm Kırıkkale halkına bizlere bu onuru, bu gururu yaşattığı için çok teşekkür ederim. Bu tablo çok güzel bir tablo. Bu tablo önümüzdeki süreci daha güçlü şekilde yürümemizi sağlayacak. Biz yaşanan bu yoğunluktan ötürü sandık sayımızı da artıracağız. Pusulaları da fazlalaştıracağız. Bugün tahminimizce 35 binin üzerinde oy kullanılmış olacak. Umarım bu sınavın altından da alnımızın akıyla çıkacağız. Mahşeri bir kalabalık var. Bir yandan o ağır hukuksuzluğu yaşadık belki bir yandan da bizlere bu onur ve gurur tablosunu yaşatan herkese teşekkür ederiz. Tüm Kırıkkale halkından Allah razı olsun."