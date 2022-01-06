Kırıkkale'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, ekipler insan yoğunluğunun yaşandığı cadde e sokakları dezenfekte ediyor. Kırıkkale Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, kent merkezinin dört bir yanında temizlik personelleri ile dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiği belirtiği ve hijyen çalışmalarının hızlandırıldığı aktarıldı. Ana arterlerin başında gelen, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda geniş çaplı dezenfeksiyon çalışmasının gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, park ve çocuk oyun parkları, bank ve bankamatik gibi alanların da dezenfekte edildiği belirtildi. - KIRIKKALE