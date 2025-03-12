Kırıkkale'de Etil Alkol Operasyonu

Haber: Kenan Kuzucu
(KIRIKAKLE) - Kırıkkale'de kargo kolisi içerisinde 20 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
S.Ç. isimli şüpheli şahıs adına kargo kolisinde yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada S.Ç. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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