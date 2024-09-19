Kırıkkale\'de Gaziler Günü Coşkusu

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Kırıkkale'de Gaziler Günü'nde protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler, mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde yürüdü.

Kırıkkale'de Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, il protokolü, gaziler ve öğrenciler, "Kahramanlarla Yürüyoruz" sloganıyla Zafer Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na mehter takımı eşliğinde yürüdü. Yürüyüşün ardından meydanda düzenlenen törende, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve gaziler, Atatürk büstüne çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gazi Tayyip Çevik, "Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda, yiğitlik ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden törende yapılan saygı atışı sonrası İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından da dua edildi. Vali Makas, şehitlikte şeref defterini imzalayarak, "19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği için mücadele eden şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin gurur kaynağıdır" dedi.

Konuşmanın ardından il protokolü ve gaziler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - KIRIKKALE