Kırıkkale'de 'gençlik konseri' - Son Dakika
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Kırıkkale'de 'gençlik konseri'

19.05.2022 20:39
Kırıkkale'de 'gençlik konseri'

Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'gençlik konseri'nde vatandaşlara coşkulu anlar yaşatıldı.

Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'gençlik konseri'nde vatandaşlara coşkulu anlar yaşatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal meşalesini yakmak için Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale'de, "gençlik konseri" düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen konserde, sahne alan "ustalar topluluğu" davul ve kaşık oyunu ile katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Vatandaşların ilgi gösterdiği konser, yerel sanatçı Ali Şahin'in seslendirdiği şarkılarla devam etti. - KIRIKKALE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (1) Uganda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Uganda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kırıkkale, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de 'gençlik konseri' - Son Dakika


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