Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'gençlik konseri'nde vatandaşlara coşkulu anlar yaşatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal meşalesini yakmak için Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale'de, "gençlik konseri" düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen konserde, sahne alan "ustalar topluluğu" davul ve kaşık oyunu ile katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Vatandaşların ilgi gösterdiği konser, yerel sanatçı Ali Şahin'in seslendirdiği şarkılarla devam etti. - KIRIKKALE