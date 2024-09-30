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Kırıkkale'de kanala düşen adamın ayağı kırıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de geri dönüşüm için atık madde toplarken kanala düşen adamın ayağı kırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Ardiyeler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm için atık madde toplayan S.Ö. isimli adam, dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın ayağının kırıldığı öğrenildi.