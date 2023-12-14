 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de obeziteyle mücadele - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de obeziteyle mücadele

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Sultan Esmebaşı, fazla kilolarından dolayı yürümekte ve ev işlerini yapmakta güçlük çekiyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Esmebaşı'nın sağlığına kavuşması için belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Seda Özdem ile diyetisyenini görevlendirdi.

Kırıkkale\'de obeziteyle mücadele
14.12.2023 - 11:43,  Güncelleme: 11:44
Abone Ol

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Sultan Esmebaşı, 173 kilo olmasından dolayı yürümekte ve ev işlerini yapmakta güçlük çekiyor. Esmebaşı, "Bir an önce sağlığıma kavuşmak ve normal bir şekilde yürümek istiyorum. Baston ile odadan odaya zor gidiyorum" dedi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Esmebaşı ailesini evinde ziyaret evinde ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi. 60 yaşındaki Sultan Esmebaşı, fazla kilolarından dolayı yürümekte ve ev işlerini yapmakta güçlük çektiği söyledi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Türkyılmaz, Esmebaşı'nın sağlığına kavuşması için belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Seda Özdem ile diyetisyenini görevlendirdi. Başkan Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan teyzenin sağlığına kavuşması için belediye olarak gerekli olan her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Sultan teyzenin zayıflaması için diyet programlarının yapılacağını ifade eden Türkyılmaz, "Biz her gün akşam saatlerinde eşim ile beraber ev ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziyaretimizde Sultan teyzeye ve Ömer amcaya misafir olduk. Sultan teyzenin isteği sağlıklı bir yaşam. Kilo vermiş bir belediye başkanı olarak Sultan teyzemin ne kadar eziyet çektiğini en çok ben anlarım. Biz de söz verdik diyetisyenimiz bir diyet programı yapacak. Sultan teyzem diyete uyacak. Allah nasip ederse kilo verdikten sonra kilo ameliyatını da biz karşılayacağız. Alla nasip ederse Sultan teyzemle yaz mevsiminde hem yürüyüş yapıp hem de mangal yapacağız. Yerel yönetimlerde de biz vatandaşımıza dokunacağız ki vatandaşımız sağlıklı ve huzurlu olsun" dedi.

Sağlığına kavuşmak ve normal bir şekilde yürümek istediğini anlatan Sultan Esmebaşı, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmak ve normal bir şekilde yürümek istiyorum. Baston ile odadan odaya zor gidiyorum. Yemeğimi kendim alamıyorum, hiçbir işimi yapamıyorum. Önceden her işimi kendim görüyordum. Tepeden tırnağa ev temizliği yapmak istiyorum" diye konuştu.

Sultan teyzenin eşi Ömer Esmebaşı ise, "Çok tatlı dilli güler yüzlü ve insanlarla yakından ilgilenen bir belediye başkanımız var. Çok değerli bir başkanımız var inşallah yolu açık olur" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Ömer, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de obeziteyle mücadele - Son Dakika


11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10
Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48
MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi

Son Dakika
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48 MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:47 Seyir halindeki otomobilin üzerime, kamyonla taşınan yüzme havuzu düştü
10:45 Muş'ta başıboş köpekler 73 yaşındaki kadına saldırdı: Kuduz teşhisi konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:06:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de obeziteyle mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement