Kırıkkale\'de obeziteyle mücadele

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Sultan Esmebaşı, 173 kilo olmasından dolayı yürümekte ve ev işlerini yapmakta güçlük çekiyor. Esmebaşı, "Bir an önce sağlığıma kavuşmak ve normal bir şekilde yürümek istiyorum. Baston ile odadan odaya zor gidiyorum" dedi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Esmebaşı ailesini evinde ziyaret evinde ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi. 60 yaşındaki Sultan Esmebaşı, fazla kilolarından dolayı yürümekte ve ev işlerini yapmakta güçlük çektiği söyledi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Türkyılmaz, Esmebaşı'nın sağlığına kavuşması için belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Seda Özdem ile diyetisyenini görevlendirdi. Başkan Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan teyzenin sağlığına kavuşması için belediye olarak gerekli olan her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Sultan teyzenin zayıflaması için diyet programlarının yapılacağını ifade eden Türkyılmaz, "Biz her gün akşam saatlerinde eşim ile beraber ev ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziyaretimizde Sultan teyzeye ve Ömer amcaya misafir olduk. Sultan teyzenin isteği sağlıklı bir yaşam. Kilo vermiş bir belediye başkanı olarak Sultan teyzemin ne kadar eziyet çektiğini en çok ben anlarım. Biz de söz verdik diyetisyenimiz bir diyet programı yapacak. Sultan teyzem diyete uyacak. Allah nasip ederse kilo verdikten sonra kilo ameliyatını da biz karşılayacağız. Alla nasip ederse Sultan teyzemle yaz mevsiminde hem yürüyüş yapıp hem de mangal yapacağız. Yerel yönetimlerde de biz vatandaşımıza dokunacağız ki vatandaşımız sağlıklı ve huzurlu olsun" dedi.

Sağlığına kavuşmak ve normal bir şekilde yürümek istediğini anlatan Sultan Esmebaşı, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmak ve normal bir şekilde yürümek istiyorum. Baston ile odadan odaya zor gidiyorum. Yemeğimi kendim alamıyorum, hiçbir işimi yapamıyorum. Önceden her işimi kendim görüyordum. Tepeden tırnağa ev temizliği yapmak istiyorum" diye konuştu.

Sultan teyzenin eşi Ömer Esmebaşı ise, "Çok tatlı dilli güler yüzlü ve insanlarla yakından ilgilenen bir belediye başkanımız var. Çok değerli bir başkanımız var inşallah yolu açık olur" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE