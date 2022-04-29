Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

29.04.2022 12:39
Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Son dakika haberi: Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kırıkkale Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesinde yören düzenlendi. törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısını İbrahim Keskin, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından da dualar edildi. Vali Tekbıyıkoğlu ile Başkan Saygılı, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara da hediyeler verdi. - KIRIKKALE

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER YUNUS KALKAN SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI Son dakika haberi | ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER YUNUS KALKAN SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Şehit piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:17 Liseli öğrencileri saç başa kavga etti, bazı arkadaşları ise o anları çekirdek yiyerek izledi
13:17 İzmir'de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 13:39:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement