Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kırıkkale Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesinde yören düzenlendi. törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısını İbrahim Keskin, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından da dualar edildi. Vali Tekbıyıkoğlu ile Başkan Saygılı, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara da hediyeler verdi. - KIRIKKALE