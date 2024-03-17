Kırıkkale\'de Ramazan Pidesi Ücretsiz Dağıtıldı

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Osmanlı döneminden günümüze kadar iftar sofralarında yerini alan Ramazan pidesi, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti Ramazan pidesi her yıl geleneksel olarak mahalle fırınlarında yapılmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan pidesini mahalle fırınında bu kez kendisi pişirdi. Fırından taze çıkartılan pideler, iftar öncesi vatandaşlara ikram edildi. Türkyılmaz, belediye olarak yaptıkları mahalle fırınlarında Ramazan pidelerini vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

Başkan Türkyılmaz, "Hamurları yoğurduk. Üstüne yumurtaları sürdük. O güzel çörek otunu ve susamları yaptık. Tam bir Türk milleti gibiyiz; hamurumuz, yumurtamız, çörek otumuz, susamımız. Ramazan paylaşmaktır, birlikteliktir, mutluluktur, nefes almaktır" ifadesini kullandı.

Hüsniye Cantürk ise 34 yıldır Yahşihan ilçesinde yaşadığını belirterek, belediye başkanının hizmetlerinden memnun olduğunu söyledi. - KIRIKKALE