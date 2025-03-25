Kırıkkale\'de Su Kurulu Toplantısı

Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı'nda, su kaynaklarının korunması ve tarımsal sulamada modern sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Valilik toplantı salonunda yapılan kurulda, kentteki su kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Tarımsal sulamada modern sulama sistemlerine geçiş süreci, bu alandaki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin su tasarrufuna etkileri ele alındı. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ilgili kurumlarca sunumlarla paylaşıldı.

Toplantıda, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve su kalitesinin artırılmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Vali Mehmet Makas, suyun stratejik bir değer olduğunu belirterek, tüm kurumların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini ifade etti. - KIRIKKALE