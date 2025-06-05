Kırıkkale Vali Yardımcısı Kurnaz\'dan şehit ailesine ziyaret

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı münasebetiyle Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Suat Yalçın'ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Siirt'te 2008 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Suat Yalçın'ın ailesine gerçekleştirilen anlamlı ziyarette Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz'a, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel de eşlik etti. Ziyaret sırasında tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Vali Yardımcısı Kurnaz, bayrak ve vatan uğruna şehit olan kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle andıklarını belirtti. Şehit ailelerinin devletin emaneti olduğunu belirten Kurnaz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. - KIRIKKALE