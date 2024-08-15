Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un Ailesine Şehadet Belgesini Teslim Etti - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un Ailesine Şehadet Belgesini Teslim Etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Suriye Harekat Alanı'nda görev yaparken hayatını kaybeden Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un ailesine şehadet belgesini takdim etti. Vali Makas, aileye Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını vererek taziyelerini iletti.

15.08.2024 20:16
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehit Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un ailesine şehadet belgesini teslim etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Suriye Harekat Alanı'nda görev yaparken 29 Temmuz'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un ailesine şehadet belgesini teslim etti. Şehidin Hacılar Beldesi'ndeki taziye çadırında gerçekleşen teslim töreninde, Vali Makas aileye Türk bayrağını ve şehidin fotoğrafını takdim etti.

Vali Mehmet Makas, "Şehidimiz Hüseyin Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehadet belgesini, bizlere emaneti olan kıymetli ailesine takdim ettik. Bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın diye şehadete erenlere selam olsun. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un Ailesine Şehadet Belgesini Teslim Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un Ailesine Şehadet Belgesini Teslim Etti - Son Dakika
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