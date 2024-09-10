Vali Makas, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Suriye'de görev sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un ailesini ziyaret ederek şehitlik beratını teslim etti, aile ise gözyaşlarını tutamadı.

Vali Mehmet Makas, Suriye'de görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 33 yaşındaki Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un Hacılar Beldesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek şehitlik beratını takdim etti. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunup şehitler için dualar edildi.

Şehit Karakoç'un eşi Gülsüma, annesi Zeynep, babası Hacı ile çocukları Sıraç Batu (4) ve Kerem Asrın Karakoç (7), ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı.

Vali Makas, "Bu toprakları vatan yapan kahraman şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmak en önemli görevimizdir" dedi. Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Makas, şehit ailelerine yönelik yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve onların emanetlerine sahip çıkmanın milletin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Vali Makas şehitlerin vatan uğruna verdikleri fedakarlıkların asla unutulmayacağını söyledi. - KIRIKKALE