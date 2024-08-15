Kırşehir\'de Neşet Ertaş Bahçesi açıldı

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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli iş insanı, yurt dışı gezisinden esinlenerek şehre Neşet Ertaş Bahçesi kurdu. Kurduğu bahçeye, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın ailesiyle yaşadığı evin minyatürünü de yaptıran iş insanı Ercan Malkoç tarafından açılan bahçe, ziyaretçi akınına uğradı.

Kırşehirli iş insanı, yurt dışı gezisinden ilham alarak Neşet Ertaş Bahçesi oluşturdu. Dünyanın farklı bölgelerinden getirilen çiçek türleriyle oluşturulan bahçede yer alan dinlenme odalarında Neşet Ertaş'ın türküleri parmak okuma sistemiyle okutuluyor. Kısa sürede ziyaretçi akınına uğrayan bahçe, halk müziğinin efsane isimlerinden merhum Neşet Ertaş'ın türküleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültür ve doğa meraklılarının ilgi odağı olan bahçe hakkında konuşan Şükran Çelikel, bahçeyi gördükten sonra çok mutlu olduğunu söyledi ve yapanlara teşekkür etti. Annesinin Neşet Ertaş anlatımlarından etkilenen Ahsen Çelikel ise, Neşet Ertaş'ı bahçenin yollarında geçerken yaşadığını belirtti.

Parmak izi sensörleriyle Ertaş'ın türküleri dinleniyor

Neşet Ertaş Bahçesi'ni ziyarete gelenler parmak izi sensörlerinden faydalanarak Ertaş'ın türkülerini dinliyor. Bozlak ustası anısına açılan bahçeye gelen Şenol Dönmez, Ertaş'ın hayatına bahçede tanıklık ettiğini aktardı. Dönmez, "Kırşehir'de, Neşet Ertaş adına yapılan kültür evi bahçeyi gezme imkanım oldu. Etkileyici bir atmosfer ve birbirinden güzel bitkilerle donatılmış" ifadelerini kullandı. Fransa'dan Kırşehir'e gelen Serkan Yavuz da ailesiyle ziyaret ettiği bahçenin kendisini duygulandırdığını ve Neşet Ertaş'ın hatıralarının bahçede yaşatıldığını anlattı.

Ziyaretçiler, sanatçının türküleri eşliğinde yeşil alanda dolaşıp hatıralarını yad edebiliyor. Bahçe; hem Kırşehir hem de şehir dışından gelen misafirler için cazibe merkezlerinden bir tanesi haline geldi. - KIRŞEHİR