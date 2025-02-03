Kırşehir\'in Tek Tespihçisi: Savaş Çiftçi

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Kırşehirli Savaş Çiftçi; şehirdeki tek tespihçi olarak mesleğini yıllardır Zanaatkarlar Çarşısı'nda yaşatmaya çalışıyor.

Mesleğini yaşatmak ve yeni ustalar yetiştirmek isteyen Savaş Çiftçi; Kırşehir'de kendisinden başka tesbih imalatı yapan birinin olmadığını aktardı. Çiftçi; "Mesleğimi devam ettirecek kişi yok. Kırşehir'de yetiştirebileceğim usta arayışındayım. Tesbih tornasının miline girince işlenebilecek tüm ham maddelerden tesbih üretimi yapılabiliyor" dedi. Kehribar grubu tesbihlerin çok fazla rağbet gördüğünü aktaran Çiftçi açıklamasında; "Kehribar grupları tesbihler çok fazla rağbet görüyor. 300 TL'den 300 bin TL'ye kadar tesbihler var. Osmanlı Tarihi'nden gelen tesbihlerin antika olmasının da önemi var. Ağaç türleri, deniz ürünleri ve bir çok malzemeden tesbih yapılabilir" diye konuştu.

Zanaatkarlar Çarşısı'nda 4 yılı aşkın süredir çalışma yürüten Çiftçi; sabır ve emek isteyen zanaatının gelişmesi ve nesillere aktarılması için mesleğini öğrenmek isteyenlere ücretsiz kurs olanağı da sağlıyor. Kırşehir'de el sanatlarının korunması için Zanaatkarlar Çarşısı'nda bulunan esnaflar, mesleklerinin devamlılığı için projeler geliştirerek çalışma yürütüyor. - KIRŞEHİR