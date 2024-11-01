Kış Diyetinde Bağışıklık Önerileri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kış Diyetinde Bağışıklık Önerileri

Diyetisyen Nurefşan Yıldız, kış diyetinde bağışıklık için D vitamini ve Omega-3'ün önemini vurguladı.

01.11.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış diyetlerinde bağışık ve vücut direncine dikkat

Diyetisyen Nurefşan Yıldız "Bağışıklık için en gerekli vitamin D vitamini"

UŞAK - Kış aylarında havalarında soğumasıyla birlikte hastalıklara karşı vücut direncinin düşmesine dikkat çeken uzmanlar, vücut direncini korumak için vitaminler, meyveler ve Omega-3 gibi besin kaynaklarının tüketilmesini öneriyor.

Bağışıklık sisteminin kalesini bağırsakların olduğunu belirten Diyetisyen Nurefşan Yıldız, "Havaların soğumasıyla birlikte, bağışıklığı güçlendirmek ve vücudu korumak için beslenmede dikkat etmemiz gereken konular var. Öncelikle eğer kilo verme gibi bir hedefimiz varsa kısıtlı diyetlerden uzak durmanız gerekiyor. Vücudun besin ögelerini tam olarak karşılayabileceğiniz daha besleyici programları takip etmeniz gerekir. Bununla birlikte özellikle tabağımızın yarısı sebzelerle dolu olsun istiyoruz. Maydanoz, marul, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler ve karnabahar, brokoli, pancar gibi antioksidan içeren yüksek sebzeleri mutlaka diyette tüketmemiz gerekiyor. Bir önemli konu ise bağırsak sağlığı. Bağışıklık kalesi bağırsaklar diyoruz. O yüzden bağırsaklardaki yararlı bakterileri besleyen aynı zamanda probiyotik etki oluşturabilecek ev yapımı turşular, yoğurt ve sirke gibi besinlere de mutlaka yer vermeniz gerekiyor" diye konuştu.

Kış aylarında havaların soğuması birlikte sporla beraber diyet yapan insanların daha az su tükettiğini, ama aslında kış aylarında hem diyet için hem de vücut direncin düşmemesi için su tüketimin olmasını gerektiğini aktaran Diyetisyen Yıldız, "Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte su tüketimlerinde ciddi azalmalar görüyoruz. Ama vücudumuzun her zaman suya ihtiyacı var, su bizim için olmazsa olmaz. Dolasıyla günde 2-2,5 litre su tüketimini öneriyorum. Bunun yanında ıhlamur, ada çayı ve kuşburnu gibi bitki çaylarıyla birlikte hem sıvı alımını hem de bağışıklığı çok güzel destekleyebiliyoruz" dedi.

Metabolizmayı harekete geçirmeye ve hastalıklardan korunmak için kış aylarında Omega-3 yağ asitlerinin önemini aktaran Diyetisyen Yıldız, "Bir diğer önemli konu ise Omega-3 yağ asitleri. Hem metabolizmayı çalıştırmak için rolü hem de hastalıklara karşı koruyucu rolü ile çok ön planda. En iyi kaynakların balıklar olduğunu biliyoruz. Hafta 1-2 kez mutlaka ızgara, fırın ve buğulama şeklinde balık tüketimini öneriyorum. Bunun yanında keten tohumu, chia tohumu ve ceviz gibi diğer Omega-3 kaynaklarını da yer vermek çok faydalı olacaktır" diye konuştu.

Kış aylarında güneş ışınlarına maruziyetin azalmasının D vitamini seviyelerinde düşüşlere sebep olabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Yıldız, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bağışıklık için en gerekli vitamin D vitamini. Özellikle yine kış aylarında çok ciddi düşüşler görebiliyoruz. İlk yapmamız gereken kan tahlili yaptırarak D vitamin seviyelerine baktırmak. Daha sonra her hangi bir eksiklik veya yetersizlik görüldüğü takdirde doktor önerisiyle takviyeleri düzenli bir şekilde kullanmak olmalı. Bunun yanında bir diğer vitamin ise C vitamini. Özellikle kış aylarında portakal, nar ve kivi gibi meyvelerde bolca bulunur. Bu meyveleri günde 2-3 porsiyon olacak şekilde tüketmeye özen gösterebiliriz. Kış aylarında vücut direncini artırmak için anitinflamatuar özellikle baharatların kullanılması gerektiğini aktaran Diyetisyen Yıldız, "Zerdeçal, zencefil ve karabiber gibi baharatlar için anitinflamatuar özellikleri sayesinde vücut dirençleri artırıcı rolleri çok fazla var. O yüzden bunları da diyetimize eklememiz gerekiyor. Peki nasıl ekleyebiliriz. Benim bir tarifem var ismine biz 'Altın Süt' diyoruz danışanlarımla. 1 bardak sütün içeresine 1 çay kaşığı zerdeçal, karabiber ve toz tarçın ekliyoruz. Bunları kısık ateşte pişirip ocaktan alıyoruz. Ilıdıktan sonra bal ilave ederek karıştırıyoruz. Günde bir bardak bu karışımı tüketebilirsiniz.

Kaynak: İHA

D Vitamini, Sağlık, Yerel, Omega, Yaşam, Spor, Nar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış Diyetinde Bağışıklık Önerileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:43:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kış Diyetinde Bağışıklık Önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.