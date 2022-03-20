Kızak festivalinde renkli görüntüler - Son Dakika
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Kızak festivalinde renkli görüntüler

20.03.2022 00:58
Kızak festivalinde renkli görüntüler

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen kızak festivaline katılan vatandaşların kıyasıya mücadelesi, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen kızak festivaline katılan vatandaşların kıyasıya mücadelesi, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Belediye Başkanlığı, Şenkaya Doğa Sporları Kulübü ve Şenkaya Spor Kulübü tarafından "ŞenKay Hızek Festivali" yapıldı. Şenkaya Şirankes mesire alanında düzenlenen festivale daha çok gençler ilgi gösterdi. Festivale katılan vatandaşlar kar üstünde kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "İlçemizin coğrafya güzelliklerini sosyal alanlara katmak için üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Hızek Festivali bugün devam ediyor. Sosyal alanlarımızı daha şenlendirmek ve gençlerimize güzel günler yaşatmak için böyle programlar yapıyoruz. Daha güzel programlar yapacağız. İlçemiz sosyal tesislere ve kayak tesislerine uzak, insanlarımızın imkanları çok iyi değil. Biz de ilçemiz imkanları dahilinde gençlerimize, yetişkinlerimize ve çocuklarımıza daha güzel vakit geçirmeleri için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de inşallah kazasız belasız güzel bir Hızek Festivali yaparak insanlarımızı eğlendireceğiz" dedi.

Kızak binen Şenkayalılar daha sonra orkestra eşliğinde halay çektiler. - ERZURUM

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Belediye Başkanlığı, Erzurum, Şenkaya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızak festivalinde renkli görüntüler - Son Dakika


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